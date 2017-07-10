Кудрин прокомментировал проблемы с банком "Югра"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Введение временной администрации в банке "Югра" не говорит о неустойчивости финансовой системы РФ, сообщил журналистам в понедельник председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин.

Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации банка сроком на полгода. Как заявил в понедельник заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, ЦБ видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях со вкладами. По его словам, регулятор обратился в правоохранительные органы РФ в связи с деятельностью банка "Югра".

"Конечно, мы понимаем, что сейчас сложное положение финансовой системы. Такое беспокойство было. Но надеюсь, что в целом финансовая система будет устойчива", — сказал Кудрин в ответ на вопрос, является ли ситуация с "Югрой" тревожным сигналом для банковской системы в целом.

Банк "Югра" был основан в 1990 году. Мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.