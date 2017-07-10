Средняя ставка по ипотеке упала до минимума: стоит ли брать кредит

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Мария Салтыкова. Средневзвешенная ставка по ипотечным рублевым кредитам в мае 2017 года опустилась до минимального значения за последние девять лет и составила 11,32%. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России. О том, стоит ли брать ипотеку прямо сейчас, — в материале РИА Новости.

Когда ставки по ипотеке дойдут до 6-7%

Ставки по ипотеке начали снижаться в начале этого года — по завершении госпрограммы по жилищному кредитованию об их уменьшении объявили Сбербанк и банки группы ВТБ, за которыми последовали и другие финансовые организации. Глава Сбербанка Герман Греф в ходе встречи с Владимиром Путиным предсказал снижение ставок по ипотечному кредитованию до исторических минимумов, а премьер Дмитрий Медведев заявил, что "макроэкономические условия для снижения ставки до 6-7% готовы". В свою очередь, гендиректор Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Плутник высказал мнение, что на границе 2017-2018 года ставка ипотеки составит менее 10%, а через два года достигнет 6-7%.

Главным фактором, который влияет на ипотеку, остается уровень ключевой ставки ЦБ. Сейчас рынок ждет дальнейшего ее понижения, считает старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов. "В ближайшие год-два мы можем увидеть ипотечные ставки на уровне 9% годовых", — указал он.

Другие банковские эксперты, опрошенные РИА Новости, придерживаются тех же оценок. К концу этого года стоит ожидать средневзвешенную ставку "на уровне 10% и ниже", говорит руководитель управления маркетинга банка "ДельтаКредит" Алексей Тартышев. Чуть больший процент закладывает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин: по его мнению, "до конца года средневзвешенный уровень ставки по ипотечным кредитам может снизиться до 11,0%, а к концу 2018 г. — до 10%".

"В долгосрочной перспективе ставки продолжат снижаться, однако макроэкономическая ситуация все еще нестабильна, поэтому все может быстро измениться", — считает управляющий партнер "Метриум Групп" Марина Литинецкая. Ключевая ставка ЦБ России сейчас ориентирована на достижение целевого уровня инфляции — 4%. С начала года темпы инфляции замедлялись, но в июне индекс цен резко подскочил до 4,4%, что в Центробанке охарактеризовали как "шок", напомнила Литинецкая. В июле цены продолжат расти: это весьма вероятно, учитывая традиционное повышение тарифов ЖКХ с 1 июля. В таком случае ЦБ, скорее всего, отложит дальнейшее снижение ключевой ставки. "Соответственно, и стоимость ипотеки до начала осени, вероятно, останется на текущем уровне", — заключила эксперт.

"Предпосылок глубокого снижения ипотечных ставок нет", — соглашается руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко. По его словам, если инфляция продолжит снижаться, ставки могут "просесть" еще немного — не более процента, если нет — падение остановится. "Ипотека под 6-7% пока остается малореальной перспективой — ситуация в экономике остается нестабильной, Центробанк не отойдет от относительно жесткой денежно-кредитной политики, да и сами банки не готовы рисковать, резко снижая ставку, полагает эксперт. "Ставки ниже 10% возможны только в рамках специальных программ", — уточнил Репченко.

Что будет с ценами на жилье

Цены на жилье пока либо падают, либо остаются на месте. По словам Тартышева, эта тенденция актуальна для всех регионов, кроме Ленинградской области и Санкт-Петербурга. "Стоимость квадратного метра в Санкт-Петербурге выросла за последний год на 5%, а в Москве снизилась на 10%. В регионах цена также упала на 3%", — уточнил руководитель управления маркетинга банка "ДельтаКредит". "Мы не ожидаем серьезного роста цен, так как на рынке появляется все больше нового жилья: за последние 2 года сформировался рынок покупателя", — отмечает заместитель руководителя блока "Розничный бизнес" банка "Возрождение" Олег Коркин.

Цены на рынке жилья пока стагнируют, соглашаются в "Метриум Групп". "За первое полугодие в массовом сегменте первичного рынка столицы они увеличились только на 1%, а в бизнес-классе и вовсе снизились на 2%", — указала Литинецкая. По мнению главы агентства недвижимости, "ожидать дальнейшего уменьшения ставок ипотеки бессмысленно — они могут и подскочить, как это было в 2014 и 2015 годах". "А вот если стоимость кредита будет снижаться, то ничто не мешает клиентам рефинансироваться по более низкой ставке в другом банке", — указала она.

Последние пару лет застройщики и собственники вторичных квартир снижают цены, после этого спрос несколько увеличивается, отметил Репченко. По его словам, на этом фоне продавцы пытаются поднять цены, но покупатели не готовы платить больше, поэтому в скором времени квартиры опять дешевеют, причем цены падают до более низкого уровня."Такая тенденция сохранится, и в целом жилье продолжит дешеветь темпами примерно 10% в год", — указал руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU".

Цены могут увеличиться, но незначительно, считают другие эксперты. "Динамика в 2017-2018 годах будет сопоставима с уровнем потребительской инфляции и составит около 4% в год", — полагает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. По его мнению, рост цен будет сдерживать расширяющийся рынок новостроек. "В 2016 году в России введено в эксплуатацию жилья общей площадью 79,8 млн кв. метров. В 2018 году объем строительства может вырасти до 85—88 млн кв.м.", — указал Монастыршин.

Когда все-таки брать ипотеку

Большинство банков отмечает рост спроса на ипотечные кредиты с марта этого года, когда началось снижение ставок. "Если сравнивать 2017 год с успешным 2014 годом, то в январе и в феврале объем выдач у нас был меньше, чем в январе-феврале 2014 года, а с марта мы выдаем больше, и с каждым месяцем прирост увеличивается. В июне 2017-го мы выдали уже на 66,4% больше, чем в июне 2014-го (и на 35,9% больше, чем в июне 2016-го)", — говорит Тартышев. По его мнению, сейчас сложился удачный для покупателей баланс цен на квартиры и ставок по ипотеке, и, если есть потребность, брать жилье нужно сейчас.

В Промсвязьбанке объем выдачи ипотечных кредитов с марта вырос в два раза, по сравнению с прошлым годом. В то же время главный аналитик банка предостерегает заемщиков от поспешных решений. "В текущей конъюнктуре, когда ставки по ипотеке снижаются, а объем предложения нового жилья растет, с покупкой жилья в ипотеку будет разумным не торопиться. Исключение могут составить объекты, где присутствует потенциал роста цены более 10% в год, например из-за строительства метро и т.п.", — говорит Монастыршин.

Решая, стоит ли брать кредит сейчас, заемщику надо исходить из своей текущей ситуации, считает директор департамента кредитования и страховых продуктов Абсолют Банка Антон Павлов. "Если у вас нет квартиры, и вы сейчас снимаете, несете расходы, — это одно. А если вам есть где жить и квартира — не горящий вопрос, можно переждать", — полагает он.

Заемщику при этом надо учитывать, сможет ли он справиться с ипотечными платежами. Размер ежемесячных платежей по кредиту не должен превышать 30% от ежемесячного дохода семьи, говорит финансовый консультант, совладелица компании "Личный капитал" Юлия Сахаровская. Многие люди берут еще и потребительский кредит для оплаты первоначального взноса — в этом случае все кредитные платежи нужно суммировать, уточнила она. Рефинансировать ипотечный кредит только потому, что ставки снизились, при этом может быть не всегда выгодно, виной тому аннуитетная система платежей: в середине погашения займа это еще имеет смысл, но в конце, когда основная часть процентов банку выплачена, уже нет.

"Если вам нужно жилье, чтобы жить, надо его покупать. Не надо дожидаться конъюнктуры, которая всегда очень изменчива", — соглашается главный эксперт консалтинговой компании Frank Research Group Дмитрий Тарасов. Решая, стоит ли брать кредит, заемщик должен не гадать, что будет с ценами на недвижимость и ипотечными ставками, а оценить свое финансовое положение: у него должна быть "подушка безопасности", запас на случай, если он потеряет работу или его трудовые доходы уменьшатся. "Чтобы он мог обслуживать ипотечные платежи, не опасаясь возможности потерять квартиру, которую только что с таким трудом купил", — подытожил Тарасов.