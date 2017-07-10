ЦБ обратился к правоохранителям в связи с деятельностью банка "Югра"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк России обратился в правоохранительные органы РФ в связи с деятельностью банка "Югра", в котором введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.
Детали обращений Поздышев не раскрыл. "Это касается деятельности банка, дальше уже правоохранительные органы будут определять, кого конкретно это касается", — пояснил зампред ЦБ.
Ранее Поздышев сообщил, что ЦБ видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях со вкладами.
Банк "Югра" был основан в 1990 году. Мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.