ЦБ обратился к правоохранителям в связи с деятельностью банка "Югра"

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк России обратился в правоохранительные органы РФ в связи с деятельностью банка "Югра", в котором введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Нами были направлены обращения в правоохранительные органы", — сказал он.

Детали обращений Поздышев не раскрыл. "Это касается деятельности банка, дальше уже правоохранительные органы будут определять, кого конкретно это касается", — пояснил зампред ЦБ.

Ранее Поздышев сообщил, что ЦБ видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях со вкладами.

Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на полгода. Первоочередной задачей временной администрации является обследование финансового положения банка. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления "Югры" приостановлены.

Банк "Югра" был основан в 1990 году. Мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.

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