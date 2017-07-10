В Крыму устанавливают турбины российского производства, заявил Песков

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На электростанциях в Крыму устанавливают турбины российского производства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что в Крым поставлены произведенные Siemens турбины для электростанции, несмотря на то что санкции ЕС запрещают поставлять на полуостров энерготехнологии. Позже пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих заявил РИА Новости, что Siemens AG не поставляла турбины в Крым.

Журналисты сообщили Пескову, что по новой информации, полученной агентством Рейтер от источников в Siemens, руководство немецкой компании делает все возможное для того, чтобы не допустить установку турбин своего производства на строящихся энергообъектах в Крыму и выдвинуло этот вопрос на дипломатический уровень в Москве.

На вопрос, известно что-либо в Кремле об этом, Песков ответил: "Я оставляю без комментариев этот вопрос, хотя добавлю, что в Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные из российских компонентов".

По данным агентства, одним из подрядчиков, занимающихся установкой энергооборудования в Крыму, является компания "Интеравтоматика", в которой доля Siemens составляет 45,7%. На сайте компании сообщается, что ее системы "основаны на применении современных высоконадежных микропроцессорных средств контроля и управления, выпускаемых концерном Siemens или по его лицензии".

Siemens также пытается воспрепятствовать тому, чтобы компания "Интеравтоматика" занималась установкой и обслуживанием турбин. По данным источника, руководство Siemens приняло правовые меры для того, чтобы не допустить поставки необходимых для установки оборудования компонентов.