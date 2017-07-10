Центробанк оценил масштаб операций манипулирования со вкладами банка "Югра"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк России оценивает почти в 2 миллиарда рублей масштаб операций манипулирования со вкладами банка "Югра", вкладчикам выдавались акции, сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

"После того как банку было выдано ограничение на привлечение средств вкладчиков, банк стал делать отдельных вкладчиков акционерами, выдавая им одну акцию с целью обходить ограничение", — сказал он.

"Масштабы этого ограничения не очень велики, они почти 2 миллиарда, менее 2 миллиардов рублей. Мы посчитали это достаточно серьезным звонком, в том числе это и было одной из причин введения временной администрации", — добавил Поздышев.

Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на полгода функции временной администрации по управлению "Югрой".

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления "Югры" приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является обследование финансового положения банка.

Банк "Югра" был основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.

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