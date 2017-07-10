Центробанк оценил масштаб операций манипулирования со вкладами банка "Югра"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк России оценивает почти в 2 миллиарда рублей масштаб операций манипулирования со вкладами банка "Югра", вкладчикам выдавались акции, сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.
"Масштабы этого ограничения не очень велики, они почти 2 миллиарда, менее 2 миллиардов рублей. Мы посчитали это достаточно серьезным звонком, в том числе это и было одной из причин введения временной администрации", — добавил Поздышев.
Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на полгода функции временной администрации по управлению "Югрой".
Банк "Югра" был основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.