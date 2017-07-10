Кудрин предложил объединить суверенные фонды в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Суверенные фонды РФ целесообразнее объединить на базе Резервного фонда, чтобы у правительства было больше гибкости для использования этих средств в случае кризиса, считает глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин.

На посту министра финансов он был идеологом и создателем Стабилизационного фонда РФ в начале 2000-х годов, который затем был разделен на Резервный фонд и ФНБ.

"Положительно отношусь к объединению фондов", — сказал Кудрин РИА Новости в кулуарах форума "Иннопром-2017".

"Мне больше нравится объединение на базе Резервного фонда, потому что нам нужен резерв, он должен находиться в ликвидном варианте. Сегодня под это вся конструкция заточена, все свободные средства должны быть высоко ликвидными, быстро высвобождаться в случае кризиса. Для этого нужен Резервный фонд определенный величины, для этого их и объединяют", — пояснил Кудрин свою позицию.

Глава Минфина Антон Силуанов на прошлой неделе заявил, что министерство выступает за объединение на базе Фонда национального благосостояния Резервного фонда и ФНБ. По его словам, инвестирование средств из объединенного фонда будет возможно только после достижения его объема уровня в 7% от ВВП России.

Объем Фонда национального благосостояния на 1 июля в рублевом выражении составил 4,386 триллиона рублей, в долларах — 74,22 миллиарда долларов, сообщил во вторник Минфин; объем Резервного фонда РФ — 987,27 миллиарда рублей и миллиарда долларов, соответственно.