В ЦБ объяснили, почему ввели временную администрацию в банке "Югра"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк России ввел временную администрацию в банке "Югра" по подозрению в недостоверной отчетности банка, предоставляемой на протяжении нескольких месяцев, и подозревая кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами, сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Целью введения временной администрации является выяснение финансового реального положения кредитной организации — оценка ее активов и пассивов для принятия дальнейшего решения о ее судьбе. Почему мы посчитали необходимым это сделать? Потому что на протяжении последних нескольких месяцев у нас есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставляет сам банк, является недостоверной", — сказал он.

"Также у нас есть признаки возможного вывода активов и возможные манипуляции со вкладами", — добавил Поздышев.

Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на полгода функции временной администрации по управлению банком.

Отмечалось, что на период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления "Югры" приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

Банк "Югра" был основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.

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