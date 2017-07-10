Мишарин оценил транспортный переход с материка на Сахалин в 400 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Стоимость строительства транспортного перехода с материка на остров Сахалин предварительно оценивается в 400 миллиардов рублей, сообщил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.

"По предварительной оценке это порядка 400 миллиардов рублей. Это 540 километров", — сказал Мишарин журналистам.

По его словам, оценочная стоимость фактически одинакова и для моста, и для тоннеля. "Мы сейчас обсуждаем в том числе возможность размещения на Сахалине дополнительного перегрузочного комплекса", — отметил Мишарин.

В ходе "прямой линии" 15 июня президент России Владимир Путин сказал, что власти РФ сейчас реанимируют старую идею строительства моста на Сахалин. Его стоимость, по предварительным оценкам, может составить около 286 миллиардов рублей. Вместо моста рассматривается также возможность строительства тоннеля. Позже министр транспорта РФ Максим Соколов заявил РИА Новости, что проект строительства перехода присутствует в стратегии развития транспортной системы РФ до 2030 года.