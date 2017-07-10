В Белграде ждут, что вторая ветка "Турецкого потока" пройдет через Сербию

СТАМБУЛ, 10 июл — РИА Новости. Сербия ожидает, что одна из ниток "Турецкого потока" пройдет через Сербию и Западные Балканы, заявил президент Сербии Александр Вучич на сессии 22-ого Всемирного нефтяного конгресса.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. Строительство первой нитки началось в мае текущего года, ее планируется ввести в марте 2018 года. Срок ввода в эксплуатацию второй нитки — 2019 год.

"Принимая во внимание, что "Турецкий поток" на данный момент строится, Сербия ожидает соглашения того, что одна ветка пойдет через территорию Сербии и через территорию Западно-Балканских стран. Такая опция, безусловно, находится в интересах Сербии и других стран региона", — сказал Вучич.

Как ранее неоднократно заявляли представители российских властей, строительство второй и последующей ниток "Турецкого потока", предназначенных для европейских потребителей, возможно только после получения гарантий ЕС и Еврокомиссии, что данная инфраструктура будет востребована.