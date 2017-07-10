ЛДПР предлагает отменить роуминг в России и Белоруссии

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Ряд депутатов от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предполагающий отмену роуминга внутри России, а также на территории Белоруссии.

Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко предложила Минкомсвязи проработать вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров, в свою очередь, заявил, что министерство уже прорабатывает с операторами вопрос отмены роуминга между странами Евразийского экономического союза, но все зависит от операторов.

Авторы отмечают, что среди стран СНГ была выбрана именно Белоруссия, так как именно с этой странной РФ является тесными партнерами в экономической, политической и социальной сферах. Законопроект предлагает операторам связи установить единый тариф для оплаты услуг по передаче данных и предоставлению доступа к интернету как для вызывающего, так и для принимающего абонента.

"Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года", — отмечается в тексте законопроекта.

Уточняется, что принятие проекта закона позволит вывести услуги связи на новый уровень, сделать услуги связи для граждан России при перемещении внутри страны более прозрачными и удобными, а также позволит обеспечить дальнейшее развитие интеграционных процессов между Россией и Белоруссией.