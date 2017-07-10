В России создали "Bentley на воде"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Сафронов Сергей. Российская компания "Радар ММС" создала новейший катер типа "Дельфин", чью люксовую комплектацию можно назвать "Bentley на воде", сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика — "Радар ММС" — Иван Анцев.

Этот катер был впервые продемонстрирован на Военно-морском салоне в Санкт-Петербурге в июне этого года.

"Мы презентовали модернизированный катер на подводных крыльях "Волга" и "Дельфин" с люксовым салоном. Можно сказать, что это Bentley на воде – двигатель 280 лошадиных сил, скорость до 90 километров в час, кожаный салон, красное дерево", — рассказал Анцев.

Эти катера можно использовать для прогулок, экскурсий и VIP-перевозок. "При скорости в 90 километров в час катер выходит на крыло, и никакая волна ему нипочем", — отметил собеседник агентства.