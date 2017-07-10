В Катаре заверили в надежности контрактов по экспорту нефти и СПГ

СТАМБУЛ, 10 июл — РИА Новости. Политическая ситуация вокруг Катара не скажется значительным образом на экспорте нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из страны, сообщил министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед бен Салех ас-Сада.

"Катар экспортирует нефть почти 70 лет, а СПГ — более 20 лет по всему миру… Еще ни разу Катар не сорвал ни одну поставку и ни разу не подорвал свою репутацию надежного поставщика энергоресурсов…", — сказал ас-Сада в ходе своего выступления на 22-ом Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

"Экспорт в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Бахрейн представляет собой менее 8% от общего объема. Так что любой эффект перебоев от торговой блокады не скажется значительным образом. В тоже время эта несправедливая блокада Катара демонстрирует нашу экономическую устойчивость и диверсификацию", — подчеркнул катарский министр.