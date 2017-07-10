Путин посетил стенды японских компаний на выставке "Иннопром"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге ознакомился с передовыми технологиями японских компаний, многое из продукции которых производится в России.

Прибыв на экспозицию выставки "Иннопром-2017", Путин отправился в первый павильон, где были в основном представлены экспонаты компаний из Японии, страны, которая в этом году является партнером выставки.

В ходе посещения Путиным павильонов ему также рассказали, как "умные" японские технологи позволяют сканировать удаленно состояние деталей в роботах и станках на российском производстве, что позволяет их оперативно менять и предотвращать поломки и остановку производства.

Представители компании Toyota продемонстрировали Путину модели автомобилей, которые производятся в России на заводе в Санкт-Петербурге. Они отметили, что российское производство японских автомобилей пользуется хорошей репутацией в мире, а сотрудники на местах дают ценные рекомендации, которые улучшают качество работы, а брак продукции в Санкт-Петербурге сведен практически к минимуму.

На следующем стенде российского президента ждали производители мотоциклов Mitsubishi, они рассказали, что при создании нового мотоцикла используется многолетний опыт конструирования самолетов, что позволяет ему разгоняться до большой скорости.

"У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить", — сообщил Путин.

Также глава государства посетил стенд "Группы Синара" и осмотрел макет строящегося стадиона "Екатеринбург Арена".

Выставка "Иннопром" пройдет уже в восьмой раз с 10 по 13 июля 2017 года в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо". Страной-партнером в этом году выступает Япония, компании которой широко представлены в экспозиции. По итогам прошедшей в 2016 году выставки были подписаны 76 соглашений на 4,5 миллиарда рублей. Договоры и меморандумы были заключены с представителями Чехии, Италии, Кореи, Индии, Китая и стран Африки.