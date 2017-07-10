ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка "Югра"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, ЦБ РФ с 10 июля возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком "Югра" сроком на шесть месяцев.

"На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО Банк "Югра" приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка", — говорится в сообщении.

Банк "Югра" был основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.