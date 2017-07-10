Дворкович прогнозирует рост цен на бензин в 2017 году в пределах инфляции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Рост цен на бензин в 2017 году в РФ будет в пределах инфляции, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"В целом по году, по нашим расчетам, все равно должно быть в пределах инфляции. Если посмотреть динамику цен за последние три года, то цены на бензин ровно укладываются в инфляцию, даже с учетом последнего повышения", — сказал Дворкович журналистам.

"Когда заканчиваются весенние полевые работы, происходит дополнительное повышение цен. Потом опять цены стабилизируются", — добавил он.