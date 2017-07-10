Инфляция в Китае в июне составила 1,5% в годовом выражении

ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в июне вырос на 1,5% по сравнению с прошлым годом, что совпало с ожиданиями экспертов и с показателями мая, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

Индекс цен производителей (PPI) по сравнению с прошлым годом вырос до 5,5%.

По данным статистиков, в июне инфляция в городах в годовом выражении составила 1,7%, в сельской местности — 1,0%. Цены на продовольственные товары за отчетный период упали на 1,2%, на непродовольственные товары выросли на 2,2%. Цены на потребительские товары выросли на 0,6%, на услуги — на 3%.

В целом инфляция в стране за первые шесть месяцев выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что рост инфляции в июне связан с ростом цен как на продовольственные товары, в первую очередь на мясо, свежие овощи и фрукты, так и на непродовольственные товары. В частности, цены на медицинские услуги выросли на 5,7%, на образование — на 2,5%, на транспорт — на 1,4%.

В 2016 году инфляция в Китае составила 2%, не совпав с официальным прогнозом в 3%. В этом году власти также прогнозируют инфляцию на уровне 3%. В свою очередь индекс цен производителей в Китае в 2016 году снизился на 1,4%.