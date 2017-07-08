Меркель "ничего не слышала" об обсуждении "Северного потока-2" на G20

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "ничего не слышала" об обсуждении проекта "Северный поток-2" на полях саммита G20.

Об этом канцлер сказала на брифинге по завершении саммита G20 в Гамбурге.

"Не в моем присутствии, я об этом ничего не знаю", — сказала Меркель.