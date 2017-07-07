"Газпром" сообщил, когда арбитраж вынесет решение по спору с "Нафтогазом"

СТОКГОЛЬМСКИЙ АРБИТРАЖ ВЫНЕСЕТ РЕШЕНИЕ ПО СПОРУ ГАЗПРОМА И НАФТОГАЗА НА ПОСТАВКУ ГАЗА И ТРАНЗИТ НЕ ПОЗДНЕЕ 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА — ГАЗПРОМ