ФАС одобрила объединение "Техносилы" с "Эльдорадо"

МИНСК, 7 июл — РИА Новости. Группа "Сафмар" (управляет активами семьи Гуцериевых-Шишхановых) получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ на присоединение ритейлера бытовой техники и электроники "Техносила" к "Эльдорадо", процесс присоединения может занять до 1,5 лет, заявил журналистам один из основателей "Сафмара" Михаил Гуцериев.

"ФАС (одобрение — ред.) мы получили. "Техносилу" присоединяем к "Эльдорадо". Это же процесс — это же пока имущество передашь, пока распродашь, пока деньги отдашь. Это же процесс — главное, что он запущен", — рассказал бизнесмен.

По его словам, сложно сказать, когда может быть завершено присоединение: это может быть и месяц, и год, и полтора.