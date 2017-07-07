СМИ узнали о желании ОПЕК ограничить добычу нефти в Ливии и Нигерии

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) рассматривает возможность введения ограничений по добыче нефти для Ливии и Нигерии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов картеля.

Увеличение добычи в этих странах усложняет планы картеля повлиять на нефтяные цены, передает издание слова делегата. "Нигерия определенно начинает вызывать у нас беспокойство", — цитирует газета неназванного делегата ОПЕК из одной из стран Персидского залива. Делегаты из некоторых других стран ОПЕК поддержали это мнение.

Россия и другие страны-члены ОПЕК также попросили Нигерию и Ливию прислать своих представителей на министерскую встречу по мониторингу соглашения по сокращению добычи нефти, сообщает газета. Очередная министерская встреча пройдет в Санкт-Петербурге 24 июля. Кроме того, пишет издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, ОПЕК попросила Нигерию и Ливию предоставить детали касательно того, какой уровень добычи они смогут поддерживать.

Ранее на этой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщало о росте добычи нефти в Ливии выше 1 миллиона баррелей впервые за 4 года. В июньском докладе Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось о том, что ОПЕК в мае нарастила добычу нефти на 290 тысяч баррелей в день по сравнению с апрелем — до максимального показателя 2017 года в 32,08 миллиона баррелей в сутки. Данный показатель объяснялся увеличением добычи "черного золота" в Ливии и Нигерии.

По данным МЭА, добыча нефти в Ливии в мае достигла максимума с 2014 года, увеличившись с апреля на 190 тысяч баррелей в день, до 740 тысяч баррелей в сутки. В Нигерии добыча выросла на 120 тысяч баррелей в день, до 1,5 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года. При этом Ливия и Нигерия освобождены от обязательств по сделке ОПЕК+, поскольку нефтяная промышленность этих стран пострадала от деятельности вооруженных группировок.