Медведев предложил Подгузова на пост главы "Почты России"

ГОРКИ, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что рекомендует назначить замминистра экономического развития Николая Подгузова генеральным директором ФГУП "Почта России".

Как отметил премьер на встрече с Подгузовым, тот имеет опыт участия в управлении крупными компаниями, включая инфраструктурные монополии.

"Поэтому у вас есть достаточный опыт, который позволяет мне рекомендовать министру связи назначить вас на должность генерального директора унитарного предприятия "Почта России". Надеюсь, что вы справитесь с этими обязанностями", — сказал Медведев на встрече с Подгузовым.

Подгузову сейчас 43 года, пост замглавы МЭР он занял в сентябре 2013 года.

Контракт предыдущего гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова истек в конце июня.