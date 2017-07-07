Доходы России от экспорта нефти в январе-мае выросли на 47,5%

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Доходы России от экспорта нефти в январе-мае 2017 года выросли на 47,5%, по сравнению с январем-маем 2016 года — до 38,544 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В физическом выражении РФ снизила экспорт нефти на 0,2% — до 105,573 миллиона тонн. Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 2,5% — до 98,208 миллиона тонн. В денежном выражении объем поставок составил 36,49 миллиарда долларов (на 58% больше, чем за январь-май 2016 года). Экспорт нефти в страны СНГ снизился на 26,4% — до 7,365 миллиона тонн, в денежном выражении показатель вырос на 2,5% — до 2,054 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов из РФ в январе-мае 2017 года снизился на 0,9% — до 66,043 миллиона тонн, в денежном выражении он составил 25,485 миллиарда долларов, что выше аналогичного показателя 2016 года на 51,4%.

Экспорт нефтепродуктов в дальнее зарубежье снизился по сравнению с январем-маем 2016 года на 2,85% — до 61,977 миллиона тонн, в денежном выражении — вырос на 50,6%, до 23,83 миллиарда долларов. Экспорт в страны СНГ вырос на 40,8% — до 4,066 миллиона тонн, в денежном выражении — на 62,3%, до 1,654 миллиарда долларов.

В том числе, бензина было вывезено 1,994 миллиона тонн, что на 11% меньше чем в январе-мае 2016 года; доходы составили 909,9 миллиона долларов (рост на 11,3%). В страны дальнего зарубежья экспорт бензина снизился на 24% — до 996,8 тысячи тонн, составив в денежном выражении 485,3 миллиона долларов (рост на 1,1%), в страны СНГ экспорт бензина вырос на 7,1% — до 997,7 тысячи тонн, доходы составили 424,7 миллиона долларов (рост на 25,8%).

Экспорт дизельного топлива в январе-мае 2017 года вырос на 7,6% — до 22,36 миллиона тонн на 10,064 миллиарда долларов (рост на 52,1%). Экспорт в дальнее зарубежье вырос на 4,5% — до 20,689 миллиона тонн на 9,337 миллиарда долларов (рост на 49,8%). Экспорт в страны СНГ вырос на 68% — до 1,67 миллиона тонн на 727,4 миллиона долларов (рост на 95,5%, или почти в два раза).