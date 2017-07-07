Профицит торгового баланса России в январе-мае вырос на 35,4%

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-мае 2017 года составило 56,6 миллиарда долларов, увеличившись на 35,4%, или на 14,8 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт России в январе-мае составил 138,5 миллиарда долларов, увеличившись на 30,1% в годовом выражении. Импорт увеличился на 26,6%, до 81,9 миллиарда долларов.

По данным таможенной статистики, в январе-мае 2017 года внешнеторговый оборот России увеличился на 28,8% и составил 220,4 миллиарда долларов.

Основой российского экспорта в январе-мае 2017 года в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 67,4% (в январе-мае 2016 года — 61,9%).

По сравнению с январем-маем 2016 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 43%, а физический — на 3,6%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта угля каменного на 11,1%, газа природного — на 10,2%, дизельного топлива — на 4,3%, нефти сырой — на 2,4%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта бензина автомобильного на 24,1%, керосина — на 17,9%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в январе-мае 2017 года приходилось 44,6% российского товарооборота (в январе-мае 2016 года — 43,9%), на страны СНГ — 12,2% (12,4%), на страны ЕАЭС — 8,7% (8,7%), на страны АТЭС — 29,8% (28,7%).