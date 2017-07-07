Минфин не поддержал выделение средств Самарской области для "Автоваза"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Минфин РФ не поддерживает программу о выделении средств Самарской области на поддержку АвтоВАЗа, вопрос обсудят на совещании с вице-премьером Ольгой Голодец, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Мы должны были вчера-позавчера подписать протокол разногласий с Минфином. Минфин не хочет поддерживать эту программу. Мы, Минпром и Минэкономики поддерживают, Минфин ни в какую не хочет… Я думаю, что либо сегодня, либо в понедельник мы внесем это с разногласиями в правительстве. Будет совещание у Ольги Юрьевны Голодец", — сказал Топилин.