Siemens примет меры, чтобы не допустить использования своих ГТУ в Крыму

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Германская Siemens примет оперативные меры, чтобы не допустить использования своего энергооборудования в Крыму, передает агентство Рейтер сообщение компании.
"Технопромэкспорт" 6 июля сообщил, что закупил четыре комплекта турбин для энергообъектов в Крыму на вторичном рынке, провел модернизацию установок силами российских заводов и инжиниринговых компаний.
"У нас нет достоверных доказательств того, что наши турбины действительно были поставлены в Крым", — при этом пишет агентство со ссылкой на заявление компании.
"Технопромэкспорт" планировал для реализации проектов строительства энергообъектов на полуострове Крым поставить газотурбинные установки на базе газовых турбин класса Е, производимые иранской компанией MAPNA. Соответствующие технические решения были изначально заложены в проект. Однако, в конечном итоге, стороны не достигли взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов и контракт заключен не был, отмечала российская компания. В настоящее время оформлена вся необходимая документация и зарегистрирована декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза. Это решение позволило минимизировать сроки реализации строительства ТЭС, говорилось в сообщении.
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