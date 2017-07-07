Siemens примет меры, чтобы не допустить использования своих ГТУ в Крыму

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Германская Siemens примет оперативные меры, чтобы не допустить использования своего энергооборудования в Крыму, передает агентство Рейтер сообщение компании.

"Siemens приняла все возможные юридические меры и примет оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования", — сказано в сообщении.

"Технопромэкспорт" 6 июля сообщил, что закупил четыре комплекта турбин для энергообъектов в Крыму на вторичном рынке, провел модернизацию установок силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

"У нас нет достоверных доказательств того, что наши турбины действительно были поставлены в Крым", — при этом пишет агентство со ссылкой на заявление компании.

Ранее Рейтер сообщало со ссылкой на источники о том, что Россия поставила турбины для электростанции, произведенные немецкой фирмой Siemens, в Крым, несмотря на санкции Европейского союза, запрещающие фирмам ЕС поставлять на полуостров энергетические технологии.

"Технопромэкспорт" планировал для реализации проектов строительства энергообъектов на полуострове Крым поставить газотурбинные установки на базе газовых турбин класса Е, производимые иранской компанией MAPNA. Соответствующие технические решения были изначально заложены в проект. Однако, в конечном итоге, стороны не достигли взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов и контракт заключен не был, отмечала российская компания. В настоящее время оформлена вся необходимая документация и зарегистрирована декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза. Это решение позволило минимизировать сроки реализации строительства ТЭС, говорилось в сообщении.

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