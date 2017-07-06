"Технопромэкспорт" закупил 4 турбины для ТЭС в Крыму на вторичном рынке

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. "Технопромэкспорт" закупил четыре комплекта турбин для энергообъектов в Крыму на вторичном рынке, провел модернизацию установок силами российских заводов и инжиниринговых компаний, говорится в сообщении компании.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что Россия поставила турбины для электростанции, произведенные немецкой фирмой Siemens, в Крым, несмотря на санкции Европейского союза, запрещающие фирмам ЕС поставлять на полуостров энергетические технологии. Представитель немецкой компании позже заявил РИА Новости, что Siemens не поставляла турбины в Крым в обход санкций ЕС.

"В текущих обстоятельствах "Технопромэкспорт" было вынуждено приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка. С целью их приведения к условиям и требованиям проекта, которые закладывались изначально, была проведена модернизация данных установок силами специализированных российский заводов и инжиниринговых компаний, обладающих современным оборудованием и квалифицированными специалистами", — говорится в сообщении российской компании.

"Технопромэкспорт" планировал для реализации проектов строительства энергообъектов на полуострове Крым поставить газотурбинные установки на базе газовых турбин класса Е, производимые иранской компанией MAPNA. Соответствующие технические решения были изначально заложены в проект. "Однако, в конечном итоге, стороны не достигли взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов и контракт заключен не был",- отмечается в сообщении.

В настоящее время оформлена вся необходимая документация и зарегистрирована декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС), отмечает компания. "Данное решение позволило минимизировать сроки реализации строительства ТЭС",- говорится в сообщении.