Тамбовщина вошла в топ-10 регионов по внедрению стандартов конкуренции

ТАМБОВ, 6 июл — РИА Новости. Тамбовская область заняла десятое место в рейтинге российских регионов за 2016 год по внедрению стандартов развития конкуренции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Аналитический центр при правительстве РФ ежегодно формирует рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции. Результаты рейтинга опубликованы в рамках семинара "Итоги внедрения стандарта развития конкуренции в 2016 году", завершившегося в Москве. Согласно рейтингу, Тамбовская область вошла в десятку лучших регионов по количеству внедрения составляющих стандарта развития конкуренции", — сказал собеседник агентства.

Стандарт развития конкуренции — один из ключевых инструментов формирования конкурентной политики. Он представляет собой пошаговую инструкцию для органов исполнительной власти в части выработки механизмов реализации данной политики. Тамбовские власти наметили задачи по совершенствованию технологии работы с показателями, предусматривающие концентрацию усилий всех органов власти для обеспечения дальнейшей положительной динамики развития конкуренции, отметили в пресс-службе.

Как отметил губернатор Тамбовской области Александр Никитин, внедрение такого стандарта в регионе создает условия для здоровой и добросовестной конкуренции, снижает административные барьеры, способствует развитию рынков и точек роста экономики, повышению удовлетворенности потребителей и других участников экономической деятельности качеством товаров.

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