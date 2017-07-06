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Экономика

Хорошее, но неизвестное: гендиректор "Фантагории" рассказал о вине в России

16:5806.07.2017
(обновлено: 17:01 06.07.2017)
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© Фото : ОАО АПФ "Фанагория"Вино Фанагория. Архивное фотоВино Фанагория. Архивное фото
© Фото : ОАО АПФ "Фанагория"

КРАСНОДАР, 6 июл — РИА Новости, Светлана Берило. Российское вино успешно на международных конкурсах, но  зарубежному ценителю пока неизвестно,  изменить ситуацию может государственная политика поддержки отечественного виноделия, считает гендиректор "Фанагории" Петр Романишин.

Вино Крымский мост начали разливать по бутылкам
© Фото : Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
На пяти винодельнях начали разливать вино, посвященное мосту в Крым

Как рассказал он РИА Новости, в целом развитию отрасли мешают нехватка поддержки со стороны государства и повышенные ставки акцизов.  Тем не менее, отмечает Романишин, в России за последнее десятилетие был сделан большой скачок в плане воспитания культуры винопития: рынок, на котором раньше доминировали полусладкие и крепленые вина, постепенно занимают добротные сухие.

Иностранцы не знают

По словам гендиректора "Фанагории", зарубежному ценителю вино из России пока неизвестно. Он отмечает, что российская продукция имеет успех на международных конкурсах, что доказывает способность виноделов производить качественное вино. "На выставках и форумах подходят, пробуют, интересуются, но для системной работы нужна госполитика поддержки отечественного вина – общие стенды, программы поддержки и прочее", – считает Романишин.

Главный подвал в объединении Массандра. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Винзавод "Массандра" начал выпуск церковного вина

Гендиректор отмечает, что виноделам сложно продавать такие международные сорта за рубежом, как, например, "Каберне Совиньон" и "Шардоне". "Высококачественное вино не может быть дешевым, а кто купит неизвестное вино из неизвестной страны по высокой цене?" – рассуждает он.

Здесь, по его словам, свою роль могут сыграть автохтонные сорта – сорта винограда, появившегося и выращиваемого в строго определенной зоне – новые для искушенной публики, которые могут стать "лицом" отечественного виноделия.

Есть проблемы

Одной из проблем в развитии виноделия в целом эксперт считает повышение акцизов, отмечая, что, в частности, новшества негативно отразились и на "Фанагории". Он напоминает, что в ряде исторически винодельческих стран акциз на вино вообще равен нулю.

Производство вина в Ростовской области. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поготов
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Минфин: акцизная политика направлена на развитие российского виноделия

Ставка акциза на вино в РФ с 1 января 2017 года на тихие вина была повышена с 9 до 18 рублей, на игристые вина — с 26 до 36 рублей на литр.  "Виноделы сейчас получают господдержку на посадку виноградников, но новые ставки акциза больше, чем эта поддержка, что вымывает оборотный и инвестиционный капитал из отрасли", – поясняет Романишин.

По его словам, виноделие, в отличие от большинства других направлений сельского хозяйства, – весьма капиталоемкое производство, где первый возврат денег приходит лишь на четвертый-пятый год после посадки виноградника, а в случае дополнительной выдержки вина в дубовых бочках — еще позже.

Господдержка

По словам Романишина, в таких традиционно винодельческих странах, как Франция, Италия, Австрия, а также в сравнительно новых винодельческих странах — Австралии, Аргентине, Новой Зеландии —  государство оказывает всяческую поддержку отечественным виноделам, более того, их активно помогают продвигать за рубеж, а вино, как правило, является с точки зрения налогообложения сельхозпродуктом, а не алкогольным напитком.

Вино в бокале. Архивное фото
© Fotolia / Minerva Studio
"Коммерсант": 80% импортеров вина могут уйти с российского рынка

"Пока же импортные вина находятся у нас на рынке в более привилегированном положении. Например, существует такое понятие как Сертификат V1, который российские виноделы должны получать при экспорте своей продукции в Европу", – отмечает гендиректор, поясняя, что сертификат стоит около 300 евро за одну позицию плюс за одну дату розлива, то есть партию вина.

При экспорте контейнера вина это приводит к его удорожанию примерно на 1 евро за бутылку. При средней стоимости на полке недорогих вин в 2 евро в Европе еще плюс 1 евро — это существенно дороже. "В то же время импортируемые в Россию вина проходят намного более простую и дешевую процедуру", – говорит эксперт.

Интернет-торговля

Еще одним импульсом для развития отрасли, по мнению эксперта, может стать интернет-торговля.

Винодельческий завод Массандра в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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"Интернет-торговля вином разрешена в большинстве стран. Такая торговля помогла бы клиенту сделать осознанный выбор, купить нужное ему вино определенного сорта, года урожая, качества, которое он не может найти в рознице, особенно если потребитель живет в отдаленных регионах или в небольших городах и сельской местности", – считает руководитель "Фанагории".

Российские власти несколько лет обсуждают возможность отмены ограничений на дистанционные продажи ряда товаров, в частности, алкоголя. Министерства экономического блока правительства поддерживают идею интернет-торговли алкогольной продукцией, Минздрав выступает против.

В мае глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов сообщил, что законопроект министерства о торговле алкоголем через интернет будет внесен в Госдуму до конца года. По его словам, этот механизм до 1 июля 2018 года может тестироваться на пиве и российских винах, а после 1 июля будущего года он заработает для всего алкоголя.

Вина "Фантагории"

Винодельческое предприятие "Фанагория", расположенное в Темрюкском районе Краснодарского края, входит в пятерку крупнейших винопроизводителей России с долей рынка около 5,8%. Компания выпустила около 2,5 миллиона декалитров алкогольной продукции в 2016 году. Это на 3,5% больше по сравнению с 2015 годом, когда показатели достигли 2,46 миллиона декалитров.

Винные бочки в цехе выдержки. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В прошлом году компания произвела 2,17 миллиона декалитров виноградных вин, увеличив объем на 1,3% по сравнению с 2015 годом. Значительно увеличилось производство шампанских и игристых вин – на 25%: было произведено 258,4 тысячи декалитров, тогда как в предыдущем году объемы составили 206,8 тысячи декалитров.

Общая площадь виноградников "Фанагории" достигает 2,8 тысячи гектаров, в том числе 22 гектара, на которых расположены питомники молодых лоз. В 2016 году на переработку на винзавод "Фанагории" было отправлено 36 тысяч тонн винограда, с учетом дополнительных 638 гектаров виноградников, находившихся в аренде. Кроме того, было собрано 1,74 тысячи тонн винограда столовых сортов, проданного в свежем виде.

Компания планирует в текущем году собрать 23,8 тысячи тонн винограда. Эта цифра меньше прошлогодней, так как не включает 638 гектаров арендованных в 2016 году виноградников. Прогнозируется, что выпуск алкогольной продукции "Фанагории" в 2017 году составит 2,4 миллиона декалитров.

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