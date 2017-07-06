Южная Корея будет продвигать строительство газопровода из России через КНДР

ТОКИО, 6 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал продвигать проект строительства газопровода из России через КНДР, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на выступление президента в четверг в Берлине в Фонде имени Кёрбера (Körber-Stiftung).

Выразив надежду на развитие экономических связей с КНДР, Мун Чжэ Ин заявил, что тогда "можно будет продвигать и сотрудничество в Северо-Восточной Азии, в том числе в соединении газопроводом Юга, Севера и России". Кроме того, получит вторую жизнь проект соединения железных дорог двух корейских государств с выходом на Транссиб.

Идею прокладки трубопровода из России в КНДР неоднократно рассматривали во время сближения Сеула и Пхеньяна более 10 лет назад с тем, чтобы через северокорейскую территорию поставлять газ в Южную Корею. Однако из-за угрозы нестабильности на Корейском полуострове она так и не была реализована.

"Газпром" и южнокорейская компания Kogas в сентябре 2011 года подписали дорожную карту по реализации проекта поставок газа в республику Корея по газопроводу, особое внимание уделялось поставкам через территорию КНДР. Общая протяженность газопровода оценивалась в 1,1 тысячи километров в случае, если будет выбран самый короткий маршрут, из них 700 километров — через Северную Корею. Kogas оценивала стоимость строительства участка газопровода через территорию КНДР в 2,5 миллиарда долларов.