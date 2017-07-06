В ЕС рассказали, когда вступит в силу соглашение о ЗСТ с Японией

БРЮССЕЛЬ, 6 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз рассчитывает, что соглашение о свободной торговле с Японией вступит в силу в начале 2019 года, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

ЕС и Япония в четверг в ходе саммита в Брюсселе заявили о достижении политической договоренности по соглашению о свободной торговле.

"Принципиальное соглашение – это еще не конец процесса. Мы обсудили, сколько нашим командам придется работать в течение предстоящих месяцев, чтобы завершить работу над соглашением", — сказал Юнкер журналистам.

Он отметил, что "не ожидает трудностей в этом отношении". "Но нам нужно еще немного времени, в том числе потому, что нам нужно перевести соглашение на разные языки Евросоюза. Наша цель – добиться вступления (соглашения) в силу в 2019 году, в начале 2019 года", — заявил председатель ЕК.