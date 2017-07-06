В России создадут ТОР "Южные Курилы"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Правительство РФ приняло решение о создании территории опережающего развития "Южные Курилы", уже есть инвестор, в течение недели документы будут готовы, заявил журналистам вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Приняли решение о создании территории опережающего развития "Южные Курилы". Будем вносить документы в правительство. Думаю, в течение недели документы подготовим", — сказал он.

"Там есть инвестор на 500 миллионов (рублей — ред.) на рыбопереработку. Российский", — уточнил он.