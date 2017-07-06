Китайские инвесторы планируют построить под Иркутском метаноловый завод

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Китайские инвесторы планируют создать в Иркутской области завод по производству метанола, сообщил журналистам в ходе Восточного нефтегазового форума во Владивостоке генеральный секретарь Ассоциации китайско-российского сотрудничества провинции Ляонин Чжоу Жунгуан.

"Сейчас мы тесно работаем с российской стороной, ищем партнера и готовы создавать завод по производству метанола. Сейчас ведем переговоры с партнерами", — сказал Жунгуан.

По его словам, завод планируется создать в Иркутской области, там уже найден партнер.

"Мы приехали на форум, чтобы искать еще одного партнера. Пока проект на первом этапе — идет обсуждение условий сотрудничества, изучаем месторождение", — добавил специалист.

Также он отметил, что ассоциация тесно работает с Россией по рыбному направлению. В частности, ищут партнера для проекта по вылову и переработке рыбы на Сахалине.

В среду во Владивостоке стартовал Восточный нефтегазовый форум, на котором представители власти и бизнеса обсудят старт и реализацию нефтегазовых проектов на Дальнем Востоке. Форум посвящен реализации важнейших стратегических проектов разработки нефтегазовых месторождений в Иркутской области и Якутии, офшорным проектам геологоразведки и добычи, проекту "Сила Сибири", строительству газоперерабатывающего завода в Амурской области, строительству нефтехимического комплекса, а также газификации удаленных регионов. Одной из ключевых тем форума станет обсуждение стратегий правительства России по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным медиапартнером Восточного нефтегазового форума 2017.