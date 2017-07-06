Siemens опровергла поставки турбин в Крым в обход санкций

БЕРЛИН, 6 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкая компания Siemens AG не поставляла турбины в Крым в обход санкций ЕС, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что Россия поставила турбины для электростанции, произведенные немецкой фирмой Siemens, в Крым, несмотря на санкции Европейского союза, запрещающие фирмам ЕС поставлять на полуостров энергетические технологии.

"Siemens не поставляла турбины в Крым и выполняет все ограничения по экспортному контролю", — сообщил Фридрих.

России нужны турбины для двух новых строящихся крымских электростанций. Поставка турбин была отложена на год, поскольку заинтересованные фирмы опасаются нарушения санкций ЕС, рассказали источники агентству Рейтер.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>