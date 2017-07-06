Siemens опровергла поставки турбин в Крым в обход санкций

БЕРЛИН, 6 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкая компания Siemens AG не поставляла турбины в Крым в обход санкций ЕС, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих.
"Siemens не поставляла турбины в Крым и выполняет все ограничения по экспортному контролю", — сообщил Фридрих.
России нужны турбины для двух новых строящихся крымских электростанций. Поставка турбин была отложена на год, поскольку заинтересованные фирмы опасаются нарушения санкций ЕС, рассказали источники агентству Рейтер.
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