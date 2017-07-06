"Черные ростовщики". Что делать, если вы задолжали нелегальной МФО

МОСКВА, 6 июля — РИА Новости, Мария Салтыкова. По данным Банка России, в конце 2016 года 5,1 миллиона человек являлись должниками микрофинансовых организаций (МФО). При этом на рынке МФО были выявлены 1,3 тысячи нелегальных фирм. Как потенциальному заемщику проверить законность выбранной МФО и что делать тем, кто уже взял кредит у мошенников?
Как проверить, можно ли брать кредит в МФО
"Клиент МФО имеет свою специфику: деньги ему нужны "здесь" и "сейчас", поэтому очень часто он мало задумывается о том, кому и как будет отдавать деньги", — отмечает главный исполнительный директор микрофинансовой компании "Домашние деньги" Андрей Бахвалов. По его словам, недавно компания исследовала финансовую грамотность заемщиков МФО, и обнаружила, что 60% из них при выборе организации руководствуются не условиями займа, а скоростью принятия решения по выдаче. Как следствие, такой компанией может стать нелегальная МФО — объем "серого рынка" достигает 50% от официального, отметил Бахвалов.
Что делать тем, кто уже стал должником "черного кредитора"
По ее словам, для займов в нелегальных МФО характерны кабальные условия. В суде их можно отменить: признать сделку в их части недействительной. Завышенные проценты в этом случае по решению суда могут снизить, некоторые пункты договора — признать недействительными, но отдать основную сумму долга все-таки придется. При обращении в полицию для возбуждения дела о мошенничестве, по словам Коняевой, лучше объединиться с другими обманутыми заемщиками — заявление от одного лица могут проигнорировать. "В этом случае они видят здесь не мошенничество, а гражданско-правовой иск, а вот если приходит сразу несколько человек — есть шанс, что возбудят уголовное дело", — указала юрист.
Надо ли отдавать долг, если МФО стала нелегальной после выдачи кредита
Сведения об МФО могут исчезнуть из госреестра уже после выдачи кредитов заемщикам. В этом случае "все договоры продолжают действовать, и действуют на условиях, которые были установлены при заключении договоров", — пояснили в пресс-службе Банка России. Здесь можно руководствоваться частью 5 статьи 7 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях": если МФО не была ликвидирована, все ранее заключенные ею договоры микрозайма сохраняют силу. Заемщик при этом должен своевременно исполнять принятые на себя договорные обязательства и сохранять документы об их исполнении, указали в ЦБ.
Покупать долги у нелегальных МФО, которые изначально вводили клиентов в заблуждение, самим коллекторам при этом невыгодно: по словам Воронина, 30% сделок на рынке покупки долгов остаются незакрытыми — из-за низкого качества долговых портфелей или высокой цены." С долгами от организации, выдававшей займы нелегально, при взыскании однозначно возникнут проблемы, судебные и репутационные. Ни одно нормальное коллекторское агентство не будет тратить деньги на покупку долгов, юридическая легитимность которых находится под сомнением, а судебная перспектива отсутствует", — пояснил Воронин. Большинство нарушений при взыскании долгов, таким образом, допускают или сами МФО, или лица, привлеченные ими незаконно, отметил он.