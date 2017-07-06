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Экономика

"Черные ростовщики". Что делать, если вы задолжали нелегальной МФО

10:0106.07.2017
(обновлено: 10:23 06.07.2017)
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© РИА НовостиКупюры. Архивное фотоКупюры. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 6 июля — РИА Новости, Мария Салтыкова. По данным Банка России, в конце 2016 года 5,1 миллиона человек являлись должниками микрофинансовых организаций (МФО). При этом на рынке МФО были выявлены 1,3 тысячи нелегальных фирм. Как потенциальному заемщику проверить законность выбранной МФО и что делать тем, кто уже взял кредит у мошенников?

Как проверить, можно ли брать кредит в МФО

Пачка денег
© Fotolia / SemA
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Перед тем, как брать займ, потенциальному клиенту МФО следует свериться с государственным реестром, который ведет Банк России: https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/."Если услуги предлагает лицо, сведений о котором гражданин не нашел в реестре, значит, такое лицо является нелегальным кредитором", — пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. Оставить жалобу на деятельность МФО при этом можно в интернет-приемной ЦБ РФ. По данным регулятора, за первый квартал 2017 года в Банк России поступило 29,4 тыс. жалоб и обращений в отношении некредитных финансовых организаций, 11% заявителей при этом жаловались на МФО. "В ходе разбирательства по жалобам и обращениям нередко выясняется, что граждане взяли заем у нелегального кредитора", — подчеркнули в пресс-службе.

"Клиент МФО имеет свою специфику: деньги ему нужны "здесь" и "сейчас", поэтому очень часто он мало задумывается о том, кому и как будет отдавать деньги", — отмечает главный исполнительный директор микрофинансовой компании "Домашние деньги" Андрей Бахвалов. По его словам, недавно компания исследовала финансовую грамотность заемщиков МФО, и обнаружила, что 60% из них при выборе организации руководствуются не условиями займа, а скоростью принятия решения по выдаче. Как следствие, такой компанией может стать нелегальная МФО — объем "серого рынка" достигает 50% от официального, отметил Бахвалов.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкЦентр кредитования в торговом комплексе "Горбушка"
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Центр кредитования в торговом комплексе "Горбушка"

Что делать тем, кто уже стал должником "черного кредитора"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями потребительских и деловых общественных организаций Новгородской области. Великий Новгород, 18 апреля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Если человек взял займ у нелегального кредитора, в первую очередь нужно обращаться в полицию и прокуратуру. Также можно также попробовать решить дело через суд. "У нас в практике было похожее дело: там орудовали мошенники, которые прописали в договоре залог квартиры. В итоге они чуть не лишили человека квартиры из-за 150 тыс. рублей", — сообщила руководитель юридической компании "Центр правового обслуживания" Анна Коняева.

По ее словам, для займов в нелегальных МФО характерны кабальные условия. В суде их можно отменить: признать сделку в их части недействительной. Завышенные проценты в этом случае по решению суда могут снизить, некоторые пункты договора — признать недействительными, но отдать основную сумму долга все-таки придется. При обращении в полицию для возбуждения дела о мошенничестве, по словам Коняевой, лучше объединиться с другими обманутыми заемщиками — заявление от одного лица могут проигнорировать. "В этом случае они видят здесь не мошенничество, а гражданско-правовой иск, а вот если приходит сразу несколько человек — есть шанс, что возбудят уголовное дело", — указала юрист.

Российские рубли. Архивное фото
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Начисленные проценты и штрафы, в отличие от основного долга, скорее всего, удастся оспорить — согласен генеральный директор коллекторского агентства "ЦЗ Инвест" Владислав Лысенко. В то же время, решение суда может не оградить от неприятностей. Обратиться в полицию для возбуждения уголовного дела следует также, если имеют место угрозы и порча имущества — отметил Лысенко. Некоторые юристы при этом считают, что сделку по выдаче займа нелегальной МФО все-таки можно оспорить полностью: "Если эта сделка посягает на публичные интересы и охраняемые законом действия третьих лиц (п. 2 ст. 168 Гражданского кодекса РФ), то такая сделка является ничтожной, а это значит, что она не создает никаких прав и обязанностей у сторон", — указала генеральный директор компании "ЮРКОЛЛЕГИЯ" Елена Герасимова.

Кредитная задолженность. Архивное фото
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Последствия для самой нелегальной МФО, по данным юристов компании "Домашние деньги", не слишком значительны. "Суд, как правило, постановляет выплатить штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц; для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Однако зачастую к этому моменту юридическое лицо уже перестало осуществлять свою деятельность, а долг был переуступлен третьему лицу", — пояснили в пресс-службе. Долг заемщика, как уточнили в "Домашних деньгах", при этом "никуда не исчезнет, и выплатить взятую ссуду все равно придется".

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗнак процента
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знак процента

Надо ли отдавать долг, если МФО стала нелегальной после выдачи кредита

Сведения об МФО могут исчезнуть из госреестра уже после выдачи кредитов заемщикам. В этом случае "все договоры продолжают действовать, и действуют на условиях, которые были установлены при заключении договоров", — пояснили в пресс-службе Банка России. Здесь можно руководствоваться частью 5 статьи 7 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях": если МФО не была ликвидирована, все ранее заключенные ею договоры микрозайма сохраняют силу. Заемщик при этом должен своевременно исполнять принятые на себя договорные обязательства и сохранять документы об их исполнении, указали в ЦБ.

Мужчина с ножом. Архивное фото
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В то же время, если такая МФО успела продать долги своих заемщиков, их собственником становится коллекторское агентство и дальнейшая судьба первичного кредитора не имеет значения, указал директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин. "Конечно, эти задолженности могут быть взысканы, ведь займы были выданы в рамках закона, пока МФО было в реестре", — пояснил он. "Отдать займ заемщик будет обязан, причем в полном объеме — с процентами и пенями.

Покупать долги у нелегальных МФО, которые изначально вводили клиентов в заблуждение, самим коллекторам при этом невыгодно: по словам Воронина, 30% сделок на рынке покупки долгов остаются незакрытыми — из-за низкого качества долговых портфелей или высокой цены." С долгами от организации, выдававшей займы нелегально, при взыскании однозначно возникнут проблемы, судебные и репутационные. Ни одно нормальное коллекторское агентство не будет тратить деньги на покупку долгов, юридическая легитимность которых находится под сомнением, а судебная перспектива отсутствует", — пояснил Воронин. Большинство нарушений при взыскании долгов, таким образом, допускают или сами МФО, или лица, привлеченные ими незаконно, отметил он.

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