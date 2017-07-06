"Черные ростовщики". Что делать, если вы задолжали нелегальной МФО

МОСКВА, 6 июля — РИА Новости, Мария Салтыкова. По данным Банка России, в конце 2016 года 5,1 миллиона человек являлись должниками микрофинансовых организаций (МФО). При этом на рынке МФО были выявлены 1,3 тысячи нелегальных фирм. Как потенциальному заемщику проверить законность выбранной МФО и что делать тем, кто уже взял кредит у мошенников?

Как проверить, можно ли брать кредит в МФО

Перед тем, как брать займ, потенциальному клиенту МФО следует свериться с государственным реестром, который ведет Банк России: https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/."Если услуги предлагает лицо, сведений о котором гражданин не нашел в реестре, значит, такое лицо является нелегальным кредитором", — пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. Оставить жалобу на деятельность МФО при этом можно в интернет-приемной ЦБ РФ. По данным регулятора, за первый квартал 2017 года в Банк России поступило 29,4 тыс. жалоб и обращений в отношении некредитных финансовых организаций, 11% заявителей при этом жаловались на МФО. "В ходе разбирательства по жалобам и обращениям нередко выясняется, что граждане взяли заем у нелегального кредитора", — подчеркнули в пресс-службе.

"Клиент МФО имеет свою специфику: деньги ему нужны "здесь" и "сейчас", поэтому очень часто он мало задумывается о том, кому и как будет отдавать деньги", — отмечает главный исполнительный директор микрофинансовой компании "Домашние деньги" Андрей Бахвалов. По его словам, недавно компания исследовала финансовую грамотность заемщиков МФО, и обнаружила, что 60% из них при выборе организации руководствуются не условиями займа, а скоростью принятия решения по выдаче. Как следствие, такой компанией может стать нелегальная МФО — объем "серого рынка" достигает 50% от официального, отметил Бахвалов.

Что делать тем, кто уже стал должником "черного кредитора"

Если человек взял займ у нелегального кредитора, в первую очередь нужно обращаться в полицию и прокуратуру. Также можно также попробовать решить дело через суд. "У нас в практике было похожее дело: там орудовали мошенники, которые прописали в договоре залог квартиры. В итоге они чуть не лишили человека квартиры из-за 150 тыс. рублей", — сообщила руководитель юридической компании "Центр правового обслуживания" Анна Коняева.

По ее словам, для займов в нелегальных МФО характерны кабальные условия. В суде их можно отменить: признать сделку в их части недействительной. Завышенные проценты в этом случае по решению суда могут снизить, некоторые пункты договора — признать недействительными, но отдать основную сумму долга все-таки придется. При обращении в полицию для возбуждения дела о мошенничестве, по словам Коняевой, лучше объединиться с другими обманутыми заемщиками — заявление от одного лица могут проигнорировать. "В этом случае они видят здесь не мошенничество, а гражданско-правовой иск, а вот если приходит сразу несколько человек — есть шанс, что возбудят уголовное дело", — указала юрист.

Начисленные проценты и штрафы, в отличие от основного долга, скорее всего, удастся оспорить — согласен генеральный директор коллекторского агентства "ЦЗ Инвест" Владислав Лысенко. В то же время, решение суда может не оградить от неприятностей. Обратиться в полицию для возбуждения уголовного дела следует также, если имеют место угрозы и порча имущества — отметил Лысенко. Некоторые юристы при этом считают, что сделку по выдаче займа нелегальной МФО все-таки можно оспорить полностью: "Если эта сделка посягает на публичные интересы и охраняемые законом действия третьих лиц (п. 2 ст. 168 Гражданского кодекса РФ), то такая сделка является ничтожной, а это значит, что она не создает никаких прав и обязанностей у сторон", — указала генеральный директор компании "ЮРКОЛЛЕГИЯ" Елена Герасимова.

Надо ли отдавать долг, если МФО стала нелегальной после выдачи кредита

Последствия для самой нелегальной МФО, по данным юристов компании "Домашние деньги", не слишком значительны. "Суд, как правило, постановляет выплатить штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц; для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Однако зачастую к этому моменту юридическое лицо уже перестало осуществлять свою деятельность, а долг был переуступлен третьему лицу", — пояснили в пресс-службе. Долг заемщика, как уточнили в "Домашних деньгах", при этом "никуда не исчезнет, и выплатить взятую ссуду все равно придется".

Сведения об МФО могут исчезнуть из госреестра уже после выдачи кредитов заемщикам. В этом случае "все договоры продолжают действовать, и действуют на условиях, которые были установлены при заключении договоров", — пояснили в пресс-службе Банка России. Здесь можно руководствоваться частью 5 статьи 7 Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях": если МФО не была ликвидирована, все ранее заключенные ею договоры микрозайма сохраняют силу. Заемщик при этом должен своевременно исполнять принятые на себя договорные обязательства и сохранять документы об их исполнении, указали в ЦБ.

В то же время, если такая МФО успела продать долги своих заемщиков, их собственником становится коллекторское агентство и дальнейшая судьба первичного кредитора не имеет значения, указал директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин. "Конечно, эти задолженности могут быть взысканы, ведь займы были выданы в рамках закона, пока МФО было в реестре", — пояснил он. "Отдать займ заемщик будет обязан, причем в полном объеме — с процентами и пенями.

Покупать долги у нелегальных МФО, которые изначально вводили клиентов в заблуждение, самим коллекторам при этом невыгодно: по словам Воронина, 30% сделок на рынке покупки долгов остаются незакрытыми — из-за низкого качества долговых портфелей или высокой цены." С долгами от организации, выдававшей займы нелегально, при взыскании однозначно возникнут проблемы, судебные и репутационные. Ни одно нормальное коллекторское агентство не будет тратить деньги на покупку долгов, юридическая легитимность которых находится под сомнением, а судебная перспектива отсутствует", — пояснил Воронин. Большинство нарушений при взыскании долгов, таким образом, допускают или сами МФО, или лица, привлеченные ими незаконно, отметил он.