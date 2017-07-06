Spin it: как в России зарабатывают на модном увлечении спиннерами

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Популярная игрушка спиннер бьет рекорды популярности в России. Небольшое и недорогое устройство крутят и школьники, и клерки, и руководители на важных совещаниях. Реагируя на бурный спрос, онлайн-магазины коробками закупают у китайцев модные безделушки за бесценок и делают солидную выручку. Откуда взялись спиннеры, почему автор изобретения не получает от производителей ни копейки, и как выпуск востребованной игрушки наладили в России – в материале РИА Новости.

В июне AliExpress сообщила: по объему продаж спиннеров Россия стала для нее вторым рынком в мире, уступив только США. Тысячи продавцов на площадке предлагают огромное количество вариаций этих простых механических устройств, по цене от 200 до 500 рублей. Самая популярная разновидность — это три- спиннер — пропеллер с металлическим подшипником в центре и тремя лепестками с утяжелителями для баланса и веса устройства.

Различные виды спиннеров в одном из интернет-магазинов Различные виды спиннеров в одном из интернет-магазинов

Откуда все пошло

По одной из версий, этот несложный предмет придумала уроженка Флориды Кэтрин Хэттингер более 20 лет назад. Как продукт, который помогает успокоить нервы детям и взрослым, снять стресс. В интервью журналу Money Хэттингер рассказала, что в 1993-м году она запатентовала изобретение и пыталась договориться с крупнейшими производителями игрушек вроде Hasbro, но те отказали. В 2005 патент Хэттингер истек, и продлевать его она не стала – продукт был никому не интересен.

Прошло десять лет, и спиннеры начали делать различные американские производители и частные лица. Продаются различные версии этих устройств, хотя их патентный статус до сих пор не определен. В 2017 году журнал Forbes назвал спиннер "обязательной офисной игрушкой года", а Wired — новым кубиком Рубика и тамагочи.

Литье и фрезеровка

Когда пластиковые спиннеры набрали популярность в США, несколько американских компаний начали делать их из металла. В отличие от большинства сегодняшних китайских поделок, это были качественные изделия, выполненные на высокоточном оборудовании.

Волна популярности этих игрушек в Америке распространялась так быстро, что ее сразу же подхватили предприимчивые китайцы. Процентов 80% того, что представлено сейчас на российском рынке – это китайские спиннеры из пластика или металла, выполненные литьем.

Специалисты уверяют: способ изготовления спиннеров напрямую влияет на их технические характеристики.

"В случае с дешевыми спиннерами это не фрезеровка, не лазерная или гидроабразивная резка. Поэтому например, практически все модели китайского производства – кривые или с плохим балансом – они бьют в руке при вращении, хотя быть этого не должно", — объясняет Евгений Бычков, основатель стартапа ZeroGravity.

Компания одной из первых в России угадала раскручивающийся тренд и наладила технологичное производство спиннеров в России.

Вложения и прибыль

По словам основателя проекта, темой спиннеров он заинтересовался, когда они еще не были столь популярны на Западе.

"Первый спиннер попал мне в руки летом прошлого года. Знакомый привез из США металлическое изделие – самую распространенную модель с тремя лепестками. Мы сразу поняли – это перспективная вещь, и начали изучать технологию изготовления", — рассказал Бычков.

Вместе с партнером Александром Прощалыгиным они закупили несколько станков для лазерной резки, фрезеровочных и шлифовальных установок, в том числе швейцарского производства. Бизнесмены вложили в проект несколько тысяч долларов и организовали производство сначала в Орле, а затем переехали в Подмосковье. В продажу спиннеры ZeroGravity поступили в марте этого года. На старте розничная цена одного устройства составила 500 рублей, но из-за конкуренции со стороны китайских производителей ее пришлось снизить до 350 рублей.

Бычков признается: на старте себестоимость была очень высока, но при стоимости игрушки в 500 рублей стартап все равно был прибыльным – маржинальность составляла порядка 50%.

Ставка на экологичность

Создатели сделали ставку на взрослую аудиторию и стали делать спиннеры из древесины. В отличие от пластика неизвестного происхождения и даже металла (в партии китайских металлических спиннеров европейские таможенники недавно нашли тяжелые металлы – ртуть и свинец), дерево – стопроцентно экологичный материал. Сейчас основная масса устройств, производимых компанией — спиннеры из березы. А вообще для них подходит любая древесина – например, дуб.

По словам Бычкова, иногда поступают и специальные заказы – из редких пород деревьев.

"Например, мы работали с деревом, стоимость кубометра которого составляет 1,6 млн рублей – это африканская бубинга. Но это уже для ценителей и тех, кто может себе позволить, – стоимость одной такой болванки около 3 тысяч рублей. А прибавляя 30-40% к рознице – уже ощутимая сумма прибыли", — отмечает Бычков.

Хайп-продукт и продажи

В компании отмечают: знали заранее, что это будет "хайповый" продукт, а потому сумели быстро окупить затраты и выйти в прибыль – примерно за полтора месяца. В первый же месяц компания продала около 10 тысяч изделий собственного производства, сейчас продает около 45-50 тысяч штук в месяц. Каналы распространения у ZeroGravity самые разные – это и дистрибьюторы и розничные точки, и магазины гаджетов, и продавцы модных аксессуаров. Их спиннеры появляются в магазинах молодежной тематики – тех, что торгуют одеждой, роликами, скейтбордами, велосипедами и самокатами.

Интересно, что тратиться на рекламу предпринимателям практически не пришлось. Продать себя им удалось на выставке электронных сигарет.

"Мы даже сайтом особо не занимаемся – нас очень хорошо знают на рынке", — объясняет Бычков.

При чем тут вейпы

Западные производители спиннеров изначально пытались продвигать их в контексте вейп-тематики и позиционировали игрушку как стильный аксессуар любителей попарить.

Эту идею им подкинули владельцы вейпов, которые выкладывали в интернет так называемые хэндчеки – фотографии со своими гаджетами в руках, на которых все чаще стали появляться и спиннеры.