Путин: протекционизм становится нормой, его скрытой формой являются санкции

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что прежние экономические модели исчерпали себя и протекционизм превращается в норму, скрытой формой которого являются односторонние, политически мотивированные санкционные ограничения в торговле и инвестициях.

"Перед нами стоят действительно масштабные задачи. Прежние экономические модели практически исчерпали себя, протекционизм превращается в норму, а его скрытой формой становятся односторонние, политически мотивированные санкционные ограничения в торговле и инвестициях. В том числе – на распространение технологий", — написал Путин в статье в немецкой газете Handelsblatt. Публикация вышла в преддверии намеченного на 7-8 июля саммита G20 в Гамбурге в электронной версии газеты, распространяемой по подписке.

"На наш взгляд, такие санкции не только бесперспективны, но и противоречат продвигаемым "двадцаткой" принципам взаимодействия в интересах всех стран мира", — добавил президент.

"Уверен, только открытые, основанные на единых нормах и стандартах торговые связи стимулируют рост глобальной экономики, способствуют поступательному развитию межгосударственных отношений. Как это и заложено в основах деятельности Всемирной торговой организации", — написал Путин.