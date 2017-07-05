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Экономика

"Газпром" договорился с Венгрией о поставках газа по "Турецкому потоку"

19:4305.07.2017
(обновлено: 19:44 05.07.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЛоготип компании Газпром. Архивное фотоЛоготип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. "Газпром" и Венгрия подписали соглашение о поставках газа в страну по "Турецкому потоку", сообщает венгерское агентство MTI со ссылкой на министра иностранных дел и отношений Венгрии Петера Сийярто.

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Газпром" планирует вложить в "Турецкий поток" $6 миллиардов
Венгрия считает поставки газа по "Турецкому потоку" самым оптимальным сценарием, поскольку другие каналы — через Румынию или Хорватию — еще не проработаны. "По этой причине, у Венгрии есть интерес получать газ с юга", — цитирует агентство Сийярто.

Как отметили в "Газпроме" по итогам встречи председателя правления компании Алексея Миллера с Сийярто, стороны подписали "дорожную карту" по развитию газотранспортной системы Венгриии, а также меморандум о взаимопонимании между "Газпром экспорт" и Hungarian Gas Trade Ltd для долгосрочного сотрудничества по поставкам российского газа в эту страну.

Самые трудные времена позади

Сийярто также провел встречу с первым вице-спикером Совета Федерации Николаем Федоровым. Говоря о развитии взаимодействия, в частности, в области сельского хозяйства, венгерский министр сказал, что оно свидетельствует о том, что "экономическое сотрудничество двух стран все-таки уже пережило самые трудные времена".

Танкер со сжиженным газом в порту Свиноуйсьце, Польша
© AP Photo / Lukasz Szelemej
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"Сегодня мы уже можем говорить об успехах сотрудничества и думать о дальнейших возможностях", — сказал Сийярто.

Как отметил глава МИД Венгрии, в последние годы страны вели очень целесообразную политику друг с другом, что подтверждает правильность принятого решения в этом направлении между двумя странами.

Он также напомнил, что товарооборот между Венгрией и Россией за первые четыре месяца этого года увеличился на 30%.

Маршрут зависит от партнеров

Ранее Миллер подчеркивал, что окончательный выбор направления маршрута "Турецкого потока" будет зависеть от позиции европейских партнеров.

"То, что касается развития газотранспортных мощностей в странах, сопредельных с Турцией — это зона ответственности национальных газотранспортных операторов этих стран. Поэтому от их работы, от хода переговоров с этими компаниями, в конечно итоге, будет определен маршрут", — сказал он.

Председатель правительства Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Сербии подчеркнул значимость поставок газа через "Турецкий поток"
Он также отмечал востребованность российского газа в Европе. "С начала 2017 года по середину июня к аналогичному периоду прошлого года рост поставок газа в Европу составил плюс 10,5 миллиарда кубометров газа. В странах этого региона темпы роста действительно впечатляют", — пояснил глава "Газпрома".

"В Турции почти на 26% повысился спрос, в Греции — на 12%, в Болгарии — на 14%, в Венгрии — на 31%, в Сербии — на 47%, в Австрии — на 77,5%", — добавил он, подчеркнув, что продажи газа по трубопроводу "обеспечат надежные поставки".

По его словам, первая нитка "Турецкого потока" будет введена в эксплуатацию в марте 2018 года, а вторая — в 2019-м.

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Вопрос к Брюсселю

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отмечал, что с первой ниткой газопровода нет никаких сложностей, так как она нужна самой Турции — "не нужно писать в Брюссель, согласовывать с Польшей или еще с кем-то", а вот со второй веткой не все так однозначно.

"Потому что вторая нитка — это уже транзитная нитка, которая пойдет дальше в Европейский союз. Но тут уже как раз вопрос к Брюсселю — согласен ли он, что транзит пойдет через Турцию, или он будет предлагать какие-то альтернативы. Но они должны быть надежными. Потому что мы бы не хотели повторения истории с "Южным потоком", который был заблокирован рядом европейских стран по довольно надуманным поводам", — отметил эксперт.

Из-за неконструктивной позиции Европейского союза Россия в декабре 2014 года объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции.

Особенности "Турецкого потока"

Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер на борту судна-трубоукладчика Пиониринг Спирит в Черном море. 23 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вышли на глубину: Путин дал старт стыковке частей "Турецкого потока"
В октябре 2016 года Москва и Анкара подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.

7 мая 2017 года "Газпром" приступил к строительству морского участка газопровода по дну Черного моря. Морской участок "Турецкого потока" пройдет от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность — более 900 километров. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами.

Всего компания планирует вложить в проект шесть миллиардов долларов.

Подробнее о газопроводе "Турецкий поток" читайте в справке РИА Новости >>

© Фото : TurkStreamТрубы для строительства "Турецкого потока"
© Фото : TurkStream
Трубы для строительства "Турецкого потока"
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