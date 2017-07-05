"Газпром" договорился с Венгрией о поставках газа по "Турецкому потоку"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. "Газпром" и Венгрия подписали соглашение о поставках газа в страну по "Турецкому потоку", сообщает венгерское агентство MTI со ссылкой на министра иностранных дел и отношений Венгрии Петера Сийярто.
Как отметили в "Газпроме" по итогам встречи председателя правления компании Алексея Миллера с Сийярто, стороны подписали "дорожную карту" по развитию газотранспортной системы Венгриии, а также меморандум о взаимопонимании между "Газпром экспорт" и Hungarian Gas Trade Ltd для долгосрочного сотрудничества по поставкам российского газа в эту страну.
Самые трудные времена позади
Сийярто также провел встречу с первым вице-спикером Совета Федерации Николаем Федоровым. Говоря о развитии взаимодействия, в частности, в области сельского хозяйства, венгерский министр сказал, что оно свидетельствует о том, что "экономическое сотрудничество двух стран все-таки уже пережило самые трудные времена".
Как отметил глава МИД Венгрии, в последние годы страны вели очень целесообразную политику друг с другом, что подтверждает правильность принятого решения в этом направлении между двумя странами.
Он также напомнил, что товарооборот между Венгрией и Россией за первые четыре месяца этого года увеличился на 30%.
Маршрут зависит от партнеров
Ранее Миллер подчеркивал, что окончательный выбор направления маршрута "Турецкого потока" будет зависеть от позиции европейских партнеров.
"То, что касается развития газотранспортных мощностей в странах, сопредельных с Турцией — это зона ответственности национальных газотранспортных операторов этих стран. Поэтому от их работы, от хода переговоров с этими компаниями, в конечно итоге, будет определен маршрут", — сказал он.
"В Турции почти на 26% повысился спрос, в Греции — на 12%, в Болгарии — на 14%, в Венгрии — на 31%, в Сербии — на 47%, в Австрии — на 77,5%", — добавил он, подчеркнув, что продажи газа по трубопроводу "обеспечат надежные поставки".
По его словам, первая нитка "Турецкого потока" будет введена в эксплуатацию в марте 2018 года, а вторая — в 2019-м.
Вопрос к Брюсселю
Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отмечал, что с первой ниткой газопровода нет никаких сложностей, так как она нужна самой Турции — "не нужно писать в Брюссель, согласовывать с Польшей или еще с кем-то", а вот со второй веткой не все так однозначно.
"Потому что вторая нитка — это уже транзитная нитка, которая пойдет дальше в Европейский союз. Но тут уже как раз вопрос к Брюсселю — согласен ли он, что транзит пойдет через Турцию, или он будет предлагать какие-то альтернативы. Но они должны быть надежными. Потому что мы бы не хотели повторения истории с "Южным потоком", который был заблокирован рядом европейских стран по довольно надуманным поводам", — отметил эксперт.
Из-за неконструктивной позиции Европейского союза Россия в декабре 2014 года объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции.
Особенности "Турецкого потока"
7 мая 2017 года "Газпром" приступил к строительству морского участка газопровода по дну Черного моря. Морской участок "Турецкого потока" пройдет от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность — более 900 километров. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами.
Всего компания планирует вложить в проект шесть миллиардов долларов.
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