Путин призвал совершить рывок в развитии цифровой экономики

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал совершить рывок в сфере развития цифровой экономики, поскольку "каменный век закончился", и Россия может оказаться в зависимости от лидеров, которые успешно развивают это направление.
"И в принципе в общем и целом развитие технологическое идет неплохо, интеллектуальная база очень хорошая. Но нам нужен с вами рывок. Вот что нужно. И нужно это обеспечить", — заявил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Он привел слова бывшего министра нефти одной из арабских стран, который сказал: "Каменный век закончился не потому, что камни кончились. А потому что появились новые технологии".
"Вот они появляются в мире, и тот, кто опоздает в этом соревновании, он мгновенно, я хочу это подчеркнуть, во всяком случае очень быстро попадет в полную зависимость от лидеров этого процесса. Россия не может ни в коем случае этого допустить. И главное, что у нас есть все шансы, все возможности использовать те факторы, о которых я уже сказал, а их нужно максимально использовать — все, что я сказал, это нам нужно сегодня, это по максимуму нужно использовать для того, чтобы обеспечить этот рывок и прорыв в будущее", — заявил Путин.