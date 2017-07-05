Бывший министр обороны Сердюков возглавил совет директоров "Роствертола"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Совет директоров авиастроителельной компании "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России") избрал своим председателем бывшего министра обороны РФ, индустриального директора авиационного комплекса "Ростеха" Анатолия Сердюкова, говорится в сообщении предприятия.

"Избрать председателем совета директоров ПАО "Роствертол" Сердюкова Анатолия Эдуардовича", — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров.

В новый состав совета были избраны гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, экс-начальник следственного департамента МВД РФ Александр Савенков, заместитель гендиректора "Вертолетов России" по безопасности Николай Грязнов, управляющий директор "Роствертола" Петр Мотренко, директор по экономике и финансам "Ростеха" Кирилл Федоров и руководитель проектов по корпоративной работе "Ростеха" Гульнара Файзиматова.

Ранее Сердюков был переизбран в совет директоров "Вертолетов России" и вошел в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Роствертол" производит гражданские и военные вертолеты серий Ми-26, Ми-35М и Ми-28Н "Ночной охотник".