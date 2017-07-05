Ситуация вокруг КНДР вызвала снижение цен на нефть

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть опускаются в среду утром на фоне геополитической напряженности вокруг Северной Кореи; инвесторы также ожидают данных по запасам нефти за неделю в США, свидетельствуют данные торгов.
Рост геополитической напряженности в связи с запуском ракеты КНДР снижает спрос на рисковые активы, к которым относится нефть. КНДР во вторник испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным.
Участники рынка также ожидают статистики по запасам нефти в США, которая будет опубликована в четверг. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 0,56%, или на 2,833 миллиона баррелей, до 506,367 миллиона баррелей. Как сообщало минэнерго страны на минувшей неделе, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 июня, выросли на 0,1 миллиона баррелей, или на менее чем 0,1% — до 509,2 миллиона баррелей.