Правительство продлило продэмбарго для стран, наложивших на Россию санкции

Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фото

Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фото

КАБМИН РФ ПРОДЛИЛ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г ЗАПРЕТ НА ВВОЗ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЗ СТРАН, НАЛОЖИВШИХ НА РОССИЮ САНКЦИИ

РИА НОВОСТИ