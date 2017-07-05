В ДНР заявили, что могут обеспечивать Украину углем, несмотря на конфликт

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Донбасс может полностью покрыть потребности Украины в угле, несмотря на разногласия, сообщил в интервью "Известиям" полпред самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

"Донбасс может полностью покрыть потребности Украины в угле. Для Украины мы самый удобный вариант в плане логистики и цены из всех поставщиков угля для электростанций. Однако учитывая политическую составляющую, мы наблюдаем зачастую неудачные попытки Киева переключиться на поставки из других стан — ЮАР, Австралии, а сейчас и США", — сказал Пушилин, отметив, что несмотря на политические разногласия, ДНР может обеспечить Украину углем.

Он отметил, что в ДНР работают над диверсификацией рынков сбыта, однако также заинтересованы в поставках на Украину. Пушилин отметил, что даже в условиях экономической и транспортной блокады Украина продолжает частичные закупки угля из Донбасса, при этом делает это через посредников и платит завышенную цену. Это, по его словам, вредит украинской экономике и гражданам Украины.

"По-прежнему для Донбасса Украина является самым крупным покупателем угля, который добывается на нашей территории. Но осуществлять прямые поставки из-за блокады весьма затруднительно", — пояснил он.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией региона. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными ДНР и ЛНР незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. В Кремле призывали стороны предпринять все возможные действия для разрешения ситуации с блокадой Донбасса, а также разблокировать гуманитарные поставки.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.