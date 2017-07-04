Экзамен на квалификацию оценщиков подтвердит качество их услуг, считает МЭР

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Экзамен по подтверждению квалификации оценщиков в России будет подтверждением качества их услуг, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

В распоряжении РИА Новости оказалось письмо президента ТПП Сергея Катырина премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, в котором говорится, что число оценщиков в России после проведения квалификационного экзамена может сократиться на 70%, что приведет к удорожанию их услуг и ударит по предпринимателям.

Летом прошлого года в закон об оценочной деятельности были внесены изменения, которые установили правила сдачи нового отраслевого государственного квалификационного экзамена (ГКЭ) в области оценочной деятельности и получение квалификационных аттестатов с ограниченным сроком действия — до введения в 2019 году Национальной системы независимой оценки квалификаций.

В письме ТПП отмечается, что начало сдачи квалификационного экзамена для всех действующих оценщиков назначено на 1 июля 2017 года. Однако, по мнению палаты, МЭР РФ "к указанной дате окончательно не проработало ни содержание, ни корректную процедуру квалификационного экзамена, а также не обеспечило возможность его сдачи во всех субъектах РФ, где осуществляется оценка стоимости имущества".

Экзамен нужен для качества

"Рынок заинтересован в качественных услугах оценочных компаний. Экзамен, подтверждающий квалификацию оценщика, будет этой цели отвечать", — сообщили в Минэкономразвития, добавив, что предложения ТПП в министерство не поступали.

"Для оценщиков, являвшихся членами СРО по состоянию на 1 января 2017 года, требование о наличии квалификационного аттестата для осуществления оценочной деятельности применяется с 1 апреля 2018 года. Таким образом, предусмотрен переходный период для сдачи квалификационного экзамена. Предложения, поступившие после размещения проекта приказа о порядке проведения экзамена, проработаны, конструктивные замечания учтены в скорректированном тексте", — пояснили в МЭР.

"Приказ, определяющий порядок проведения квалификационного экзамена, утвержден в мае и вступит в силу после регистрации в Минюсте. На сайте Минэкономразвития России размещены список литературы, глоссарий и обобщенные темы, по которым можно освежать знания для сдачи экзамена", — добавили в министерстве.

Сейчас необходимо сосредоточиться на повышении квалификации, на приобретении глубоких компетенций в выбранном направлении оценки, так как потребитель требует от оценщика все более глубокого понимания специфики объекта оценки, отметил представитель МЭР.

"С учетом таких тенденций экзамен – это только подтверждение минимально необходимого уровня квалификации", — заключили в МЭР.