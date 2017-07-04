Россия будет поддерживать китайский проект "Один пояс, один путь"

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи. 4 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи. 4 июля 2017

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет поддерживать китайский проект "Один пояс, один путь".

"Большой потенциал видим в совместном использования северного морского пути — Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали. Это во-многом созвучно и с инициативой китайских партнеров, обсуждавшейся недавно на форуме в Китае по теме "Один пояс, один путь". Инициатива китайского лидера заслуживает особого внимания и всячески будет поддерживаться Россией", — заявил Путин по итогам по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент выразил уверенность, что за масштабными проектами — интенсивная торговля, современное производство, рабочие места, а также опережающее развитие и российских, и китайских регионов.

Председатель КНР Си Цзиньпин совершает государственный визит в Россию 3-4 июля.