Путин отметил значительный рост товарооборота между Россией и Китаем

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Кремле. 3 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Кремле. 3 июля 2017

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином отметил, что вопросы экономического сотрудничества находятся в центре внимания, но также важно, что страны вместе прилагают усилия на международной арене, в сфере безопасности, борьбы с современными угрозами и вызовами.

"Сегодняшнее мероприятие мы считаем ключевым с точки зрения строительства двусторонних отношений. Мне приятно отметить, что если в прошлом году мы наблюдали скромный, но все-таки рост товарооборота, в этом году он уже является значительным — 37% за первые четыре месяца текущего года", — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что "экономические вопросы всегда лежат в центре нашего внимания". "Но мы занимаемся и сопряжением наших усилий на международной арене, в сфере безопасности, борьбы с современными угрозами и вызовами", — отметил Путин.

По его словам, в различных форматах удастся поговорить обо всех вопросах сотрудничества.