Межтопэнергобанк закрыл часть офисов из-за проблем с ликвидностью

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Межтопэнергобанк, который ранее объявил о проблемах с ликвидностью, закрыл часть своих офисов, остальные работают только в консультационном режиме, сообщается на сайте кредитной организации.

Так, ряд офисов в Нижнем Новгороде, Балашихе и Ивантеевке работают лишь до 12 часов по местному времени. Офисы в Москве, Новосибирске, Бийске, Брянске, Владимире, Волжском, Калуге, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Реутове, Рязани, Тамбове, Твери работают до 13 часов дня. Офисы в Челябинске и в Белгороде работают до 15 часов по местному времени.

В понедельник 3 июля Межтопэнергобанк сообщил о затруднениях при осуществлении расчетов. Как отмечал банк, они были вызваны нехваткой доступной ликвидности. Ранее в июне Межтопэнергобанк временно прекратил обслуживание клиентов из-за технических проблем, сообщали РИА Новости в колл-центре банка. Головной офис банка также был закрыт по техническим причинам.

Как отмечали в банке, финансовое состояние кредитной организации стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере. Сокращение прибыли и увеличение объема просроченной задолженности также стало следствием отказа от исполнения своих обязательств крупными заемщиками.

Межтопэнергобанк — коммерческий банк, основанный в 1994 году. По объему активов входит в число 100 ведущих банков России (94 место по данным РИА Рейтинг). По состоянию на 1 июня 2017 года, объем активов Межтопэнергобанка составлял 50 миллиардов рублей.