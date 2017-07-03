ЛОНДОН, 3 июл – РИА Новости, Мария Табак. Компании с максимальной рыночной капитализацией, по котировкам которых рассчитывается основной фондовый индекс Великобритании — FTSE 100, воспринимают Соединенное Королевство как основной источник рисков, сообщил РИА Новости в понедельник старший экономист консалтинговой компании Global Counsel Грегор Ирвин.

"Для многих компаний, входящих в FTSE 100, Великобритания еще до всеобщих выборов являлась самым большим предметом для беспокойства. Неопределенный результат выборов означает, что Великобритания теперь будет вызывать еще большее беспокойство", — сказал Ирвин.

В Великобритании 8 июня прошли всеобщие выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично. Однако в результате Консервативная партия утратила абсолютное большинство в парламенте, и должна была заключать соглашение с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, которая получила на выборах десять мандатов. При этом сразу после выборов Великобритания начала официальные переговоры с Евросоюзом об условиях своего выхода из объединения. Нынешнему составу парламента предстоит в ближайшие два года преобразовать европейское законодательство, действующее в стране сейчас, в британские законы, которые будут действовать после 29 марта 2019 года, когда Британия выйдет из ЕС.

Риски

"Великобритания погрузилась в политическую неопределенность аккурат в тот момент, когда правительство приступает к работе над одной из самых амбициозных в истории страны законодательных программ", — отметил Ирвин.

В докладе Ирвина говорится, что 55% компаний из FTSE 100 назвали Brexit фактором риска. Свои опасения компании объясняют неопределенностью в том, что касается будущих отношений Великобритании с ЕС, некоторых беспокоят вопросы доступа к единому европейскому рынку, будущего регулирования и валютные проблемы. 45% не называют Brexit фактором риска, многие отмечают, что последствия Brexit могут быть сведены к минимуму при правильном хеджировании рисков.

Важным фактором риска для компаний из FTSE 100 в 2016-2017 финансовом году стало избрание президентом США Дональда Трампа. С Трампом связаны две темы, в наибольшей степени волнующие компании: протекционизм и финансовая неопределенность.

Согласно выводам Ирвина, политические риски особенно чувствительны для нефтегазового сектора (в первую очередь, политическая нестабильность после выборов), сектора здравоохранения, сырьевой промышленности и финансовых компаний (в первую очередь, Brexit).

Крупнейшая компания, сообщившая о политических рисках – нефтяной гигант Shell. Среди названных компанией поводов для беспокойства значатся изменение климата, регулирование в экологической сфере, политика в сфере конкуренции. На втором месте – банк RBS, беспокойство которого связано, главным образом, с последствиями финансового кризиса.