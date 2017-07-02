ПЕКИН, 2 июл — РИА Новости, Жанна Манукян. Новый банк развития (НБР) БРИКС планирует по мере необходимости открыть региональные представительства в Бразилии, России и Индии, следует из опубликованной в воскресенье стратегии развития банка на следующие пять лет.

Совет управляющих НБР 30 июня одобрил финальный вариант стратегии развития на 2017-2021 годы.

"Первый региональный офис создается в Йоханнесбурге в Южной Африке. Последующие региональные офисы по мере необходимости будут открыты в Бразилии, России и Индии. Второй региональный офис будет учрежден в Бразилии", — говорится в документе.

Совет директоров НБР 18 июня одобрил соглашение с правительством ЮАР о создании регионального офиса финансового института (Африканский региональный центр). Как сообщили в НБР, в настоящее время идет завершающий этап подготовки к открытию офиса.

Когда будут открыты другие новые центры, в документе не уточняется.

Новый банк развития был создан странами БРИКС в июле 2014 года. Штаб-квартира банка находится в Шанхае. Планка максимально возможного капитала установлена на уровне 100 миллиардов долларов. Главной задачей банка является финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах.