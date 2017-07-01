Тихоокеанский альянс может пополниться новыми странами-участницами

МЕХИКО, 1 июл – РИА Новости. Правительства Канады, Сингапура, Австралии и Новой Зеландии в сентябре этого года начнут переговоры о присоединении к Тихоокеанскому альянсу в качестве ассоциированных членов, сообщил в пятницу президент Перу Педро Кучински.

Тихоокеанский альянс был создан летом 2012 года на саммите в чилийском городе Антофагаста, в него входят Мексика, Чили, Колумбия и Перу. Основной целью альянса является содействие экономической интеграции, развитию и конкурентоспособности экономик стран-участниц. Члены альянса отказались практически от всех пошлин во взаимной торговле.

"Новые ассоциированные члены альянса, переговоры о присоединении которых с 5 сентября будут идти в Лиме, это очень важный шаг", — заявил Кучински по итогам саммита альянса в колумбийском городе Кали.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето рассказал о преимуществах расширения альянса. "Это нам позволит в значительной степени нарастить потребительский рынок, что даст возможность всем странам-участницам и ассоциированным членам наладить намного более интенсивные экономические связи", – отметил мексиканский лидер.

Азиатско-Тихоокеанский регион в настоящий момент представляет собой 55% населения земного шара, там создается порядка 38% всего мирового ВВП.