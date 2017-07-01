На Украине отменили государственное регулирование цен на продукты

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Государственное регулирование цен на продукты питания с субботы отменяется на Украине. Цель нововведения — снизить давление на бизнес, устранить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы для развития конкуренции на рынке и дебюрократизации в сфере ценообразования.
Свободное плавание
Решение об отмене регулирования цен на продукты питания было принято правительством Украины 7 июня. В документе отмечается, что это даст возможность устранить излишнее административное давление на бизнес, сделать производство инвестиционно привлекательным и предоставить возможность предпринимателям быстрее адаптироваться к конъюнктуре рынка.
Теперь производители не будут обязаны декларировать цены на продукты питания и обосновывать Госпотребслужбе страны необходимость изменения цен. Речь идет о таких продуктах, как мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, свинина, говядина, мясо птицы, вареные колбасные изделия, детское питание, куриные яйца, подсолнечное и сливочное масло, сметана, творог, молоко.
По информации министерства экономического развития и торговли Украины, результат мониторинга проекта доказал, что приостановление государственного ценового регулирования существенно не повлияло на динамику цен на потребительском рынке, поэтому пилотный проект является успешным.
Чтоб будет с ценами?
По мнению украинского экономического эксперта Александра Охрименко, отмена государственного регулирования цен на продовольствие давно назрела, так как на деле оно уже не влияет на ценообразование в этой сфере.
При этом, по его мнению, для предприятий это новшество выгодно, так как сократит количество документов, которые нужно будет подавать в государственные органы.
Охрименко считает, что на цены это решение никак не повлияет. "Никакого подорожания или удешевления продуктов не будет. У нас уже давным-давно рыночные цены", — сказал экономист.
"Мягко выражаясь, это сомнительное решение. Потому что, к сожалению, жизненный уровень на Украине не растет. Понятно, что очень многие граждане были потребителями социальных товаров. Они утром становились в очередь за этими товарами, цены на которые регулировались. В дальнейшем цены подрастут, они будут жестко определяться рынком. Естественно, это ударит, в первую очередь, по малоимущим слоям общества", — поделился мнением Плотников.